Стали известны подробности новых случаев смерти от коронавируса в Калининграде

26 Апр 2020 2020-04-26T12:39:30+03:00

Оба умерших - мужчины старше 50 лет

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В региональном оперативном штабе сообщили подробности двух новых летальных исходов от коронавируса в Калининграде.

- Это мужчины 59 и 75 лет, из групп риска по онкологическому и эндокринологическому заболеваниям, - рассказали в штабе.

Среди новых 26 случаев, зарегистрированных за сутки, - 6 человек с пневмонией, 4 случая ОРВИ, 16 случаев бессимптомного проявления коронавирусной инфекции, выявленных активно при обследовании контактных с заболевшими.

Все заболевшие и инфицированные госпитализированы в стационар. Определён круг общавшихся с ними лиц для организации медицинского наблюдения наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU