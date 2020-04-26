Стали известны подробности новых случаев смерти от коронавируса в Калининграде
В региональном оперативном штабе сообщили подробности двух новых летальных исходов от коронавируса в Калининграде.
- Это мужчины 59 и 75 лет, из групп риска по онкологическому и эндокринологическому заболеваниям, - рассказали в штабе.
Среди новых 26 случаев, зарегистрированных за сутки, - 6 человек с пневмонией, 4 случая ОРВИ, 16 случаев бессимптомного проявления коронавирусной инфекции, выявленных активно при обследовании контактных с заболевшими.
Все заболевшие и инфицированные госпитализированы в стационар. Определён круг общавшихся с ними лиц для организации медицинского наблюдения наблюдения.
ИСТОЧНИК KP.RU