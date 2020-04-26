2020-04-26T13:58:26+03:00
Общество

На жителя Немана завели уголовное дело за незаконную рыбалку

Мужчину задержали ночью с сетями
Николай Литвинов
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Браконьера задержали сотрудники полиции, которые остановили автомобиль и для проверки документов. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, в салоне машины обнаружили рыболовные сети и рыба. Как выяснилось, мужчина осуществлял незаконную рыбную ловлю в районе посёлка Рядино. У него изъяли запрещенное орудие ловли и 40 рыб различной породы.

Кроме того, на рыболова завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 Уголовного кодекса «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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