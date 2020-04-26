Гидрометцентр: На следующей неделе температура в Калининграде поднимется до +22 градусов

26 Апр 2020 2020-04-26T14:24:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом месяце в Калининграде температура поднималась выше +20 всего один раз – 7 апреля термометры показали +21,9. Теперь есть шанс поднять планку еще выше.

По прогнозу Гидрометцентра России, всплеск тепла произойдет во вторник, 28 апреля. В этот день воздух в нашем городе должен прогреться до +22 градусов. Однако затем наступит столь же резкое похолодание. На следующий день температура опустится до +15 (по другим данным - аж до +11!) и пойдут дожди. До конца недели больше +18 за окном не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU