Во время тушения пожара из дома под Гвардейском вынесли два газовых баллона

26 Апр 2020 2020-04-26T15:41:57+03:00

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Возгорание произошло 25 апреля в одноэтажном кирпичном доме на улице Речной в поселке Пруды Гвардейского района. Как сообщает пресс-служба областного управления МЧС, загорелась кровля из шифера на площади 80 кв.м. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты трех пожарно-спасательных частей в составе 11 человек и 3 единиц техники. Из горящего дома сотрудники пожарной охраны вынесли два пропановых баллона. Происшествие обошлось без пострадавших.

Еще один пожар произошел в ночь на воскресенье в садовом товариществе «Золотой петушок» в Центральном районе Калининграда. В двухэтажной кирпичной бане размером 15х6м., на первом этаже горела парная. Прибывшие пожарные справились с огнем, никто также не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU