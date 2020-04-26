За сутки калининградские пожарные 16 раз выезжали на тушение горящей травы

26 Апр 2020 2020-04-26T16:32:50+03:00

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Как сообщили в пресс-службе областного Управления МЧС, за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения 16 раз привлекались для ликвидации палов сухой травы на территории региона. Все случаи обошлись без пострадавших нет. Для ликвидации пожаров привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей в составе 70 человек и 16 единиц техники.

Напоминаем, что единый телефон службы спасения: «101» (с мобильного телефона также можно набрать номер «112», а со стационарного – «01»). Звоните по нему, если вы стали свидетелем пожара, ДТП или другого происшествия, когда требуется помощь спасателей. Телефон доверия ГУ МЧС России по Калининградской области (4012)79-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU