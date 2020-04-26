В Балтийском море прошли артиллерийские стрельбы

26 Апр 2020 2020-04-26T18:12:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Стрельбы в акватории моря выполнила корабельная тральная группа в составе базовых тральщиков «Леонид Соболев» и «Александр Обухов». Как уточнили в пресс-службе флота, экипажи стреляли по морской надводной цели. В качестве мишени был задействован буксируемый корабельный щит, имитирующий надводный корабль условного противника.

Кроме того, корабли отработали элементы боя по отражению атак малоразмерных целей и противовоздушной обороне, выполнены задачи по совместному маневрированию, организации взаимодействия и связи между кораблями.

На предыдущем этапе выхода в море экипажи кораблей отработали действия по противоминному обеспечению развёртывания корабельных сил Балтийского флота из пункта базирования и на переходе морем в условиях применения условным противником минного оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU