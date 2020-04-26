Сотрудники зоопарка Калининграда устроили «тест-драйв» в вольерах леопарда и тигров
Калининградский зоопарк разместил в своей официальной группе «Вконтакте» фотографии сотрудников, которые находятся в клетках хищников. Животных в это время в вольерах не было, а специалистам предстояло проверить безопасность установленных тренажеров и игрушек.
«Как этого добиться? Очень просто: устраивать тест-драйв собственными силами. Именно поэтому наши киперы регулярно качаются на качелях для леопарда и прыгают на платформах для тигров», - говорится в комментарии к фотографиям.
Специалисты зоопарка объясняют, что у животных и у человека различные потребности в пространстве и социальном общении, поэтому не стоит думать, что зверушки испытывают дискомфорт от нахождения в замкнутом вольере.
- Хотя многое зависит от его наполнения. Если он пуст, то безусловно животные будут испытывать стресс, если же вольер достаточно просторный и наполнен различными видами обогащения для животных, то никакого стресса они испытывать не будут, - заверяют в зоопарке.
ИСТОЧНИК KP.RU