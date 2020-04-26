Сотрудники зоопарка Калининграда устроили «тест-драйв» в вольерах леопарда и тигров

26 Апр 2020 2020-04-26T18:35:09+03:00

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Калининградский зоопарк разместил в своей официальной группе «Вконтакте» фотографии сотрудников, которые находятся в клетках хищников. Животных в это время в вольерах не было, а специалистам предстояло проверить безопасность установленных тренажеров и игрушек.

«Как этого добиться? Очень просто: устраивать тест-драйв собственными силами. Именно поэтому наши киперы регулярно качаются на качелях для леопарда и прыгают на платформах для тигров», - говорится в комментарии к фотографиям.

Специалисты зоопарка объясняют, что у животных и у человека различные потребности в пространстве и социальном общении, поэтому не стоит думать, что зверушки испытывают дискомфорт от нахождения в замкнутом вольере.

- Хотя многое зависит от его наполнения. Если он пуст, то безусловно животные будут испытывать стресс, если же вольер достаточно просторный и наполнен различными видами обогащения для животных, то никакого стресса они испытывать не будут, - заверяют в зоопарке.

ИСТОЧНИК KP.RU