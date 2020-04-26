2020-04-26T20:07:07+03:00
Общество

У калининградских браконьеров за неделю изъяли 239 кг рыбы

Ущерб составил более 250 тысяч рублей
Николай Литвинов
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В Калининградской области нарушители правил любительского рыболовства нанесли ущерб водным биоресурсам на сумму 254 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба Западно-Балтийского ТУ Росрыболовства, с 16 по 22 апреля государственные инспекторы провели 34 рейда, в ходе которых выявили 26 нарушений правил любительского рыболовства и пять нарушений охраны среды обитания водных биоресурсов.

Все нарушители привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил, регламентирующих рыболовство» и по статье 8.33 КоАП РФ «Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов», общая сумма наложенных штрафов составила 49 тыс. рублей. Ущерб, который браконьеры нанесли водным биоресурсам, составил 254 тыс. рублей.

Всего за неделю инспекторы задержали 32 нарушителя, административные материалы в отношении шести граждан направлены в следственные органы для решения о возбуждении уголовных дел по статье 256 УК РФ. У браконьеров изъято 239 кг незаконно добытой рыбы, 46 орудий лова, арестовано три транспортных средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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