В Балтрайоне продолжают убивать: на берегу озера на Нансена обнаружили второй труп

26 Апр 2020 2020-04-26T22:19:15+03:00

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В начале апреля на берегу водоема в районе улицы Нансена, что в Московском районе Калининграда, на глаза рыбакам попалась страшная находка - расчлененное тело мужчины. Несмотря на то, что труп был изуродован, определить, кому он принадлежит, удалось довольно быстро. Как сообщила тогда официальный представитель следственного управления Следственного комитета по Калининградской области Наталья Гацко, убит и расчленен был 49-летний калининградец, который до этого неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Новая жуткая находка обнаружилась спустя три недели. И также на берегу все того же водоема на Нансена. В субботу прохожие наткнулись снова на мужской труп. На этот раз несчастный был не расчленен, а просто убит из огнестрельного оружия. Спустя сутки погибшего также удалось идентифицировать - им оказался 30-летний калиниградец.

Подробности в следственном комитете пока не сообщают, говорят лишь, что возбуждено уголовное дело.

"Комсомолка" следит за развитием кровавых событий.

ИСТОЧНИК KP.RU