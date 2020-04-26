В Балтийске простятся с 31-летним парнем, сгоревшим от двусторонней пневмонии

26 Апр 2020 2020-04-26T22:13:44+03:00

Алексею Полю был 31 год... Фото: vk.com

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В среду в Балтийске пройдет церемония прощания с местным жителем Алексеем Полем. Как сообщается на странице газеты "Вестник Балтийска" в социальной сети "ВКонтакте", молодой мужчина скончался в воскресенье, 26 апреля, от двустороннего воспаления легких. Алексею был всего 31 год...

В комментариях друзья и знакомые Алексея Поля выражают соболезнования его семье.

"Леха был хорошим парнем. Добрым и компанейским. Очень любил музыку и все что с ней связанно. Очень жаль...", - написал Михаил Кулишкин.

"Понять невозможно. Такой молодой, красивый парень ушел из жизни. Соболезнования семье. Это жуткое горе родителям. Крепитесь!" - высказала слова поддержки Людмила Махонько.

В комментариях высказываются острожные предположения, что смерть молодого человека могла вызвать коронавирусная инфекция, однако официальных подтверждений нет.

ИСТОЧНИК KP.RU