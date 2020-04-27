Ночью в Калининграде сгорело два автомобиля
Причины возгораний устанавливаются
.Фото: Пресс-служба управления МЧС по Калининградской области
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В ночь на понедельник, 27 апреля, в Калининграде сгорело два автомобиля. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.
На улице Нарвской в начале третьего ночи горел автомобиль «Фольксваген Пассат», чуть ранее на улице Куйбышева загорелся «БМВ».
Пострадавших в результате пожаров нет. Причины возгораний устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU