В Калининграде за сутки задержали троих веловоров

27 Апр 2020 2020-04-27T10:34:05+03:00

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В Калининграде полицейские в течение суток задержали троих подозреваемых в кражах велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Так, 31-летний горожанин, по данным полиции, украл не пристегнутый велосипед за 50 тысяч рублей в Центральном районе Калининграда.

Другой инцидент произошел на улице Заводской. 19-летний местный житель похитил два велосипеда из подъезда дома. Полицейские вскоре установили приметы злоумышленника и вскоре его задержали. Однако как выяснилось, к тому времени мужчина успел продать краденое имущество.

Аналогичное преступление было раскрыто в Московском районе, там оперативники задержали 22-летнего мужчину, совершившего кражу 2-х велосипедов из подъездов домов.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU