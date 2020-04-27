В Калининградской области выявили 28 новых случаев коронавируса
В регионе с начала пандемии зарегистрировано уже 264 случаев коронавируса
.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За минувшие сутки в Калининградской области выявлено 28 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб за контролю за новой инфекцией.
Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 264 случаев коронавируса.
В России за сутки подтверждены 6 198 случаев новой коронавирусной инфекции в 84 регионах, из них 2693 (43,4%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 579 человек
ИСТОЧНИК KP.RU