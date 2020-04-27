В Калининградской области почти 2 тысячи человек остаются под меднаблюдением из-за коронавируса
На COVID-19 за сутки обследовали 739 человек
.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Калининградской области за сутки 369 человек взяли под медицинское наблюдение из-за коронавируса. Сейчас в регионе под меднаблюдением находятся 1980 человек, сообщает региональный оперативный штаб.
На COVID-19 за сутки обследовали 739 человек, всего в области обследовано 15 983 человека.
Как ранее писала «Комсомолка», за минувшие сутки в регионе выявлено 28 новых случаев коронавируса. Всего в Калининградской области выявлено 264 случаев заражения новой инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU