В Калининградской области почти 2 тысячи человек остаются под меднаблюдением из-за коронавируса

27 Апр 2020 2020-04-27T11:12:16+03:00

На COVID-19 за сутки обследовали 739 человек

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В Калининградской области за сутки 369 человек взяли под медицинское наблюдение из-за коронавируса. Сейчас в регионе под меднаблюдением находятся 1980 человек, сообщает региональный оперативный штаб.

На COVID-19 за сутки обследовали 739 человек, всего в области обследовано 15 983 человека.

Как ранее писала «Комсомолка», за минувшие сутки в регионе выявлено 28 новых случаев коронавируса. Всего в Калининградской области выявлено 264 случаев заражения новой инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU