За сутки в Калининградской области в ДТП пострадали велосипедист и мотоциклист
В Калининградской области в воскресенье, 26 апреля, произошло два ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В Светлогорске на улице Тельмана водитель «КИА» не уступила дорогу и сбила велосипедиста. В результате наезда 30-летний мужчина получил телесные повреждения.
В Балтийском районе на автодороге «Зеленоградск-Приморск через Светлогорск» 33-летний водитель мотоцикла «Кавасаки» на прямом участке дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в придорожное дерево. В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU