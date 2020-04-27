2020-04-27T11:18:18+03:00
Происшествия

За сутки в Калининградской области в ДТП пострадали велосипедист и мотоциклист

Пострадавшие получили телесные повреждения
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининградской области в воскресенье, 26 апреля, произошло два ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В Светлогорске на улице Тельмана водитель «КИА» не уступила дорогу и сбила велосипедиста. В результате наезда 30-летний мужчина получил телесные повреждения.

В Балтийском районе на автодороге «Зеленоградск-Приморск через Светлогорск» 33-летний водитель мотоцикла «Кавасаки» на прямом участке дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в придорожное дерево. В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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