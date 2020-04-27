2020-04-27T11:32:31+03:00
Происшествия

За три дня в Калининградской области задержали 34 пьяных водителей

Двое водителей попались на повторном пьяном вождении
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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С 24 по 26 апреля в Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 34 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Двое водителей попались на повторном пьяном вождении, теперь им грозит уголовная ответственность и крупный денежный штраф.

Сообщить о грубом нарушении Правил дорожного движения, а также о пьяных водителях можно по телефону 8(4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU

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