В Калининградском заливе задержали браконьера с лесковыми сетями
В акватории Калининградского залива транспортные полицейские задержали браконьера с сетями. Об этом сообщает пресс-служба Западного линейного управления МВД на транспорте.
У 32-летнего злоумышленника изъяли 57 экземпляров рыбы ценных пород, а также две лесковые сети.
Ущерб от незаконной рыбалки оценили в 65 тысяч рублей. На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов».
Напомним, с 20 апреля по 20 июня в регионе запрещена любительская рыбалка в прибрежных зонах Куршского и Калининградского заливах, в Калининградском заливе к востоку от линии, соединяющей мыс Тупой с поселком Взморье, в Калининградском морском канале от Калининграда до судоремонтного завода в Светлом.
Запрет также распространяется на рыбалку во всех реках, каналах и озерах Полесского и Славского районов, за исключением реки Дейма и Полесского канала, где разрешается рыбалка с берега; во всех пойменных озерах, имеющих связь с реками Неман, Преголя, Дейма и Зеленоградским каналом, в реке Нельма, в реке Прохладная и других водоемах области.
ИСТОЧНИК KP.RU