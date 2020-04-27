В Калининградском заливе задержали браконьера с лесковыми сетями

27 Апр 2020 2020-04-27T11:56:00+03:00

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В акватории Калининградского залива транспортные полицейские задержали браконьера с сетями. Об этом сообщает пресс-служба Западного линейного управления МВД на транспорте.

У 32-летнего злоумышленника изъяли 57 экземпляров рыбы ценных пород, а также две лесковые сети.

Ущерб от незаконной рыбалки оценили в 65 тысяч рублей. На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов».

Напомним, с 20 апреля по 20 июня в регионе запрещена любительская рыбалка в прибрежных зонах Куршского и Калининградского заливах, в Калининградском заливе к востоку от линии, соединяющей мыс Тупой с поселком Взморье, в Калининградском морском канале от Калининграда до судоремонтного завода в Светлом.

Запрет также распространяется на рыбалку во всех реках, каналах и озерах Полесского и Славского районов, за исключением реки Дейма и Полесского канала, где разрешается рыбалка с берега; во всех пойменных озерах, имеющих связь с реками Неман, Преголя, Дейма и Зеленоградским каналом, в реке Нельма, в реке Прохладная и других водоемах области.

ИСТОЧНИК KP.RU