В оперштабе сообщили подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
За сутки в Калининградской области выявили 28 новых случаев коронавируса.
Как сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе, в шести случаях коронавирус был выявлен у пациентов с пневмонией. Еще 12 случаев – у пациентов с ОРВИ, 10 случаев бессимптомного проявления коронавирусной инфекции было выявлено при обследовании контактных с заболевшими.
«Заболевшие и инфицированные госпитализированы в стационар. Определён круг общавшихся с ними лиц для организации медицинского наблюдения», - сообщили в оперштабе..
Сейчас в регионе зафиксировано 264 случая заболевания коронавирусом, три человека скончались, 66 человек выписаны из стационаров.
ИСТОЧНИК KP.RU