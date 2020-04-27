В оперштабе сообщили подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде

27 Апр 2020 2020-04-27T12:12:38+03:00

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За сутки в Калининградской области выявили 28 новых случаев коронавируса.

Как сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе, в шести случаях коронавирус был выявлен у пациентов с пневмонией. Еще 12 случаев – у пациентов с ОРВИ, 10 случаев бессимптомного проявления коронавирусной инфекции было выявлено при обследовании контактных с заболевшими.

«Заболевшие и инфицированные госпитализированы в стационар. Определён круг общавшихся с ними лиц для организации медицинского наблюдения», - сообщили в оперштабе..

Сейчас в регионе зафиксировано 264 случая заболевания коронавирусом, три человека скончались, 66 человек выписаны из стационаров.

ИСТОЧНИК KP.RU