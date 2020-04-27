В Калининград пытались ввезти контрабандой 20 тысяч литров спирта
Сотрудники таможни и транспортной полиции предотвратили незаконный ввоз в Калининградскую область крупной партии контрабандного спирта. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.
В пункт пропуска Чернышевское прибыла фура из Москвы, в которой, по документам находился растворитель. Однако в ходе проверка было установлено, что вместо растворителя в автомобиле перемещаются две тысячи 10-литровых пластиковых канистр со спиртосодержащей жидкостью без акцизных марок.
Всего в фуре находилось 20 тысяч литров спирта, доставку организовал 59-летний калининградец.
Спирт был изъят и отправлен на экспертизу, по данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU