В Калининград пытались ввезти контрабандой 20 тысяч литров спирта

27 Апр 2020 2020-04-27T12:37:12+03:00

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Сотрудники таможни и транспортной полиции предотвратили незаконный ввоз в Калининградскую область крупной партии контрабандного спирта. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

В пункт пропуска Чернышевское прибыла фура из Москвы, в которой, по документам находился растворитель. Однако в ходе проверка было установлено, что вместо растворителя в автомобиле перемещаются две тысячи 10-литровых пластиковых канистр со спиртосодержащей жидкостью без акцизных марок.

Всего в фуре находилось 20 тысяч литров спирта, доставку организовал 59-летний калининградец.

Спирт был изъят и отправлен на экспертизу, по данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU