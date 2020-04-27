Стало известно, когда в Калининграде отключат отопление
Отопительный сезон в Калининграде закончится во вторник, 28 апреля. Об этом сообщается на сайте «Калининградтеплосети».
Решение об этом в связи со стабильной положительной температурой воздуха в Калининграде, а также с учётом благоприятного долгосрочного прогноза погоды на май. Соответствующее постановление главы города уже подписано, отметили на предприятии.
Жители города, чьи батареи останутся горячими после 28 апреля, могут сообщать об этих фактах в производственно-диспетчерскую службу МП «Калининградтеплосеть» (667-105, 667-107), а также в свою управляющую организацию для того, чтобы были произведены необходимые переключения внутридомовых систем.
ИСТОЧНИК KP.RU