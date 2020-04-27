Стало известно, когда в Калининграде отключат отопление

27 Апр 2020 2020-04-27T12:42:06+03:00

Решение об этом в связи со стабильной положительной температурой воздух

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Отопительный сезон в Калининграде закончится во вторник, 28 апреля. Об этом сообщается на сайте «Калининградтеплосети».

Решение об этом в связи со стабильной положительной температурой воздуха в Калининграде, а также с учётом благоприятного долгосрочного прогноза погоды на май. Соответствующее постановление главы города уже подписано, отметили на предприятии.

Жители города, чьи батареи останутся горячими после 28 апреля, могут сообщать об этих фактах в производственно-диспетчерскую службу МП «Калининградтеплосеть» (667-105, 667-107), а также в свою управляющую организацию для того, чтобы были произведены необходимые переключения внутридомовых систем.

ИСТОЧНИК KP.RU