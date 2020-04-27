2020-04-27T13:11:19+03:00
Экономика

Эксперты подсчитали средний размер банковских вкладов жителей Калининграда

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Калининградская область заняла 14-е место в рейтинге регионов РФ по размеру банковских вкладов населения. Об этом говорится в исследовании, проведенном «РИА Новости».

Объем депозитов на душу населения на 1 марта в регионе составляет 192,1 тыс рублей. Это чуть более шести среднемесячных доходов в области. При этом¸ прирост вкладов за два последних года составил более 22%.

В среднем по России на человека приходится чуть более 200 тысяч рублей депозитов, при этом москвичи в шесть раз богаче жителей остальных регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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