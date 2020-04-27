На жителя Полесска завели дело за кражу трех коров
Животные находились на вольном выпасе
.Фото: Александр Подгорчук
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В Полесском районе полицейские раскрыли кражу крупного рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
35-летний мужчина украл трех коров, которые находились на вольном выпасе неподалёку от посёлка Журавлёвка.
«Мужчина дал признательные показания и рассказал, что сбыл скотину своим знакомым. Сейчас сотрудники полиции устанавливают новых владельцев похищенных животных», - сообщили в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU