На жителя Полесска завели дело за кражу трех коров

27 Апр 2020 2020-04-27T13:40:42+03:00

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В Полесском районе полицейские раскрыли кражу крупного рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

35-летний мужчина украл трех коров, которые находились на вольном выпасе неподалёку от посёлка Журавлёвка.

«Мужчина дал признательные показания и рассказал, что сбыл скотину своим знакомым. Сейчас сотрудники полиции устанавливают новых владельцев похищенных животных», - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU