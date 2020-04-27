2020-04-27T13:35:51+03:00
Коронавирус Covid-19

В оперштабе не исключили перенос послаблений самоизоляции в Калининграде

Решение будет принято с учетом федеральных установок и динамики заболеваемости
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Решение об ослаблении режима самоизоляции в Калининградской области будет приниматься с учётом федеральных установок, которые будут озвучены завтра, а также динамики выявления новых случаев коронавируса. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

«Возможно, что будет принято решение о переносе послаблений на более поздний срок», - не исключили в оперштабе.

Напомним, за сутки в регионе было выявлено сразу 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Сейчас в области зафиксировано 264 случая заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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