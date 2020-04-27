В оперштабе не исключили перенос послаблений самоизоляции в Калининграде
Решение будет принято с учетом федеральных установок и динамики заболеваемости
.Фото: Александр Подгорчук
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Решение об ослаблении режима самоизоляции в Калининградской области будет приниматься с учётом федеральных установок, которые будут озвучены завтра, а также динамики выявления новых случаев коронавируса. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.
«Возможно, что будет принято решение о переносе послаблений на более поздний срок», - не исключили в оперштабе.
Напомним, за сутки в регионе было выявлено сразу 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Сейчас в области зафиксировано 264 случая заражения.
ИСТОЧНИК KP.RU