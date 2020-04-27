В Калининграде более тысячи предпринимателей обратились за субсидиями

27 Апр 2020 2020-04-27T14:19:53+03:00

Бизнес может получить безвозмездные субсидии в размере от 15 до 100 тысяч рублей

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В Калининградской области более тысячи предпринимателей уже обратились за субсидиями из бюджета. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, безвозмездные субсидии в размере от 15 до 100 тысяч рублей могут получить турагентства, парикмахерские, рестораны и другие организации, перечень которых определен постановлением регионального правительства. При этом, помощь могут получить только индивидуальные предприниматели,

и частные организации малого бизнеса с численностью работников до 15 человек.

«За первую неделю обработано свыше тысячи обращений. Прежде всего, смотрим, подходит ли заявитель по условиям субсидии, уточняем данные и записываем на приём. Очно приняли уже более трёхсот заявителей из пятисот записанных. Также консультируем по пакету документов, отвечаем на звонки «горячей линии», которых поступает в день более сотни», – рассказали в Информационно-расчетном центре.

Предпринимателям, которые планируют подаваться на получение субсидии, в ИРЦ рекомендуют предварительно ознакомиться с условиями этой меры поддержки на сайте Информационно-расчетного центра, а также на его страницах в социальных сетях Facebook и Инстаграм.

ИСТОЧНИК KP.RU