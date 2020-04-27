В Калининграде бывший работник организовал ограбление производственного цеха

27 Апр 2020 2020-04-27T15:00:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде полицейские раскрыли кражу оборудования из цеха предприятия по производству медицинского пластика. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ночью двое мужчин подъехали на автомобиле с задней стороны предприятия, после чего проникнув в помещение стали перетаскивать оборудование в кузов машины.

«Злоумышленникам понадобилась вся ночь, чтобы разобрать конвейеры по производству пластмассы и перетащить нужные детали. Утром их обнаружил сторож, который осматривал территорию. Заметив его, выбежали из помещения и, сев в автомобиль, скрылись», - сообщили в пресс-службе полиции.

Полицейские установили, что к преступлению причастны 33-летний и 41-летний местные жители, один из которых ранее являлся сотрудников фирмы. Обоих задержали на следующий день. Им грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU