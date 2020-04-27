Калининградец поговорил с телефонным мошенником на 100 тысяч рублей

27 Апр 2020 2020-04-27T15:54:16+03:00

Полицейские разыскивают злоумышленников, а также призывают жителей быть бдительными

Изменить размер текста: A A

Четверо жителей региона поговорили с телефонными мошенниками и лишились почти 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Так, 48-летний калининградец поддался на уговоры лже-сотрудника банка, сообщил ему данные своей карты, а также код, который пришел ему в СМС-сообщении, якобы «для отмены операции по несанкционированному снятию денег». Через некоторое время мужчина обнаружил, что с его счета похитили 100 тысяч рублей.

42-летняя жительница Калининграда продавала детские ролики через сайт бесплатных объявлений и сообщила мнимому покупателю данные своей карты, якобы для перечисления ей денег за покупку, после чего лишилась 10 тысяч рублей.

Другая горожанка лишилась 86 тысяч рублей, когда сообщила телефонному мошеннику данные своей банковской карты, якобы для зачисления на нее компенсации за ранее не полученную покупку в интернете.

В Советске 36-летнему местному жителю позвонили мошенники, которые представились сотрудниками банка и предложили рефинансировать взятый им ранее кредит. Злоумышленники сказали потерпевшему, что он имеет право участвовать в благотворительной программе по снижению процентных ставок населению, которую ввели в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Мужчина перевел мошенникам 3550 рублей, якобы в качестве комиссии за услугу, и лишился своих денег.

Полицейские разыскивают злоумышленников, а также призывают калининградцев быть бдительными.

ИСТОЧНИК KP.RU