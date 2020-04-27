Стало известно, когда закончится ремонт улицы Киевской в Калининграде

27 Апр 2020 2020-04-27T17:33:48+03:00

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Срок окончания ремонта улицы Киевской - 5 мая. В настоящий момент ведутся работы по укладке верхнего слоя асфальта. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» сообщил глава комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин.

- Мы вышли на финишную прямую. Срок окончания работ по контракту - 5 мая, и основные работы мы, безусловно, к этому времени закончим. После укладки верхнего слоя асфальта будут установлены дорожные знаки, светофоры и нанесена разметка», - рассказал Кутин.

Чиновник добавил, что в этом году мэрия увеличила гарантийный срок дорожного ремонта: теперь контракты, в том числе и работы на Киевской, заключаются с пятилетней гарантией. В течение этого времени подрядчик обязан устранять все недостатки бесплатно.

Схема движения после окончания ремонтных работ на Киевской вернется к прошлогоднему варианту, однако в мэрии не исключили возможность появления на Киевской велодорожки.

- В настоящий момент велодорожка там не предусмотрена проектом. Сначала мы бы хотели увидеть положительный опыт по улице Комсомольской, и в случае, если он покажет, что велодорожка, совмещенная с проезжей частью, - это удобно и безопасно, то мы будем рассматривать варианты нанесения такой разметки и организации велодвижения по другим улицам, и, возможно, даже на Киевской, - пояснил Олег Кутин.

Глава комитета также отметил, что, по его наблюдениям, на улице Комсомольской с новой велодорожкой «все достаточно позитивно», поэтому в мэрии прорабатывают вопрос о нанесении велоразметки на проспекте Мира в сторону Центрального парка.

Полностью интервью с Олегом Кутиным слушайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU