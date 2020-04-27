Калининградцы отказываются платить за проезд, если вместо кондуктора в троллейбусе стоит валидатор

27 Апр 2020 2020-04-27T17:39:54+03:00

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Калининградцы не оплачивают проезд, если в транспорте нет кондуктора. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда - Калининград» сообщил глава комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин.

Эксперимент начался 17 марта и проводился только в троллейбусе № 7. Первое время вместо кондукторов в салонах ездили сотрудники «Калининград-ГорТранса» и объясняли пассажирам, как правильно пользоваться стационарными валидаторами, закрепленными на поручнях у каждого входа.

- На самом деле все очень просто: ты имеешь возможность оплатить либо «Волной Балтики», либо банковской картой, и валидаторы у нас работают бесперебойно. Нет необходимости в специальных навыках и знаниях - поднес к окошку для транзакций карту, и транзакция прошла. К сожалению, после того как мы установили стационарные валидаторы, у нас на этих маршрутах было значительное снижение платежей. Увы, люди решили не платить, - рассказал Олег Кутин.

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ИСТОЧНИК KP.RU