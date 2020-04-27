2020-04-27T18:38:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Калининградские вузы продолжат дистанционное обучение

В таком формате учебные заведения будут работать до особого распоряжения своего руководства
Ольга Гончарова
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В мае вузы Калининградской области продолжать работать в дистанционном формате.

- Сегодня я подписал приказ о продления периода дистанционного обучения для преподавателей, студентов и курсантов. КГТУ, БГА РФ, КМРК и наш филиал морского рыбопромышленного колледжа в Санкт-Петербурге будут работать в таком формате до 22 мая с возможным продлением. Такое решение принято для дальнейшей профилактики возможного распространения COVID-19. Но с 6 мая будут проходить занятия в учебно-тренажерных комплексах университета, учебно-тренировочном полигоне Балтийской государственной академии центре профессиональной подготовки КМРК с соблюдением всех необходимых мер безопасности, - сообщил «Комсомолке» ректор КГТУ Владимир Волкогон.

БФУ имени Канта также остается на дистанционном обучении.

- Никаких изменений у нас нет, - отметили в федеральном вузе. - Срок обучения по такой форме пока не определен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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