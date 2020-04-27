Двое калининградцев ночью напали на одинокого велосипедиста

27 Апр 2020 2020-04-27T18:55:00+03:00

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В Калининграде полицейские задержали по горячим следам подозреваемых в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Октябрьской. Злоумышленники заметили, как по улице идет мужчина с велосипедом.

«Один из них схватил велосипедиста и повалил на землю, в то время как его напарник взял двухколесный транспорт и стал убегать. Оба злоумышленника скрылись, после чего мужчина незамедлительно обратился в полицию», - сообщили в пресс-службе полиции.

Полицейские обследовали ближайшие улицы и вскоре обнаружили подозреваемых вместе с похищенным велосипедом. На них завели уголовное дело по статье «Грабёж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

ИСТОЧНИК KP.RU