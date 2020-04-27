Двое калининградцев ночью напали на одинокого велосипедиста
В Калининграде полицейские задержали по горячим следам подозреваемых в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел на улице Октябрьской. Злоумышленники заметили, как по улице идет мужчина с велосипедом.
«Один из них схватил велосипедиста и повалил на землю, в то время как его напарник взял двухколесный транспорт и стал убегать. Оба злоумышленника скрылись, после чего мужчина незамедлительно обратился в полицию», - сообщили в пресс-службе полиции.
Полицейские обследовали ближайшие улицы и вскоре обнаружили подозреваемых вместе с похищенным велосипедом. На них завели уголовное дело по статье «Грабёж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.
ИСТОЧНИК KP.RU