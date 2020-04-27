2020-04-27T19:12:23+03:00
Общество

Проблемный 77-квартирный дом в Зеленоградске уже летом достроит новый подрядчик

Дом перестали строить в 2018 году из-за проблем у подрядчика
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Зеленоградске возобновилось строительство проблемного 77-квартирного дома на улице Приморской. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Дом перестали строить в 2018 году, а просрочка застройщика - ООО «Мед-Вест»срока перед дольщиками составила более трех лет.

Министерство регионального контроля осенью прошлого года привлекло нового подрядчика – ООО «Спецстрой». Сейчас на объекте уже завершено устройство внутреннего электроснабжения, выполнена поквартирная разводка системы отопления и водоснабжения, установлены окна, утеплен фасад.

Сообщается, что строительство многоквартирного жилого дома будет завершено до 30 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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