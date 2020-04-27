Проблемный 77-квартирный дом в Зеленоградске уже летом достроит новый подрядчик
В Зеленоградске возобновилось строительство проблемного 77-квартирного дома на улице Приморской. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Дом перестали строить в 2018 году, а просрочка застройщика - ООО «Мед-Вест»срока перед дольщиками составила более трех лет.
Министерство регионального контроля осенью прошлого года привлекло нового подрядчика – ООО «Спецстрой». Сейчас на объекте уже завершено устройство внутреннего электроснабжения, выполнена поквартирная разводка системы отопления и водоснабжения, установлены окна, утеплен фасад.
Сообщается, что строительство многоквартирного жилого дома будет завершено до 30 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU