В Калининграде 19-летняя студентка прикурила сигарету от Вечного огня
В Калининграде 19-летняя девушка прикурила сигарету от пламени Вечного огня. Инцидент произошел 26 апреля на территории мемориального комплекса на братской могиле советских воинов, расположенного на улице Комсомольской.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, пока студентка поджигала сигарету, ее подруга снимала происходящее на телефон, считая это весёлой шуткой. Позднее видео было опубликовано в социальных сетях.
Участковые установили личности девушек и доставили их в отдел. С ними провели с ними разъяснительную беседу, также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU