В Калининграде 19-летняя студентка прикурила сигарету от Вечного огня

28 Апр 2020 2020-04-28T10:15:37+03:00

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В Калининграде 19-летняя девушка прикурила сигарету от пламени Вечного огня. Инцидент произошел 26 апреля на территории мемориального комплекса на братской могиле советских воинов, расположенного на улице Комсомольской.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, пока студентка поджигала сигарету, ее подруга снимала происходящее на телефон, считая это весёлой шуткой. Позднее видео было опубликовано в социальных сетях.

Участковые установили личности девушек и доставили их в отдел. С ними провели с ними разъяснительную беседу, также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU