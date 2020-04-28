В Калининградской области выявлено 39 новых случаев коронавируса

28 Апр 2020 2020-04-28T10:55:44+03:00

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За сутки в Калининградской области выявили 39 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 303 случая заражения. Три человека скончались, 66 пациентов выздоровели.

В России за сутки подтверждено 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 40,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 72 летальных исхода.

ИСТОЧНИК KP.RU