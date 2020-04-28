В Калининграде за сутки 100 человек попали под меднаблюдение из-за коронавируса
За сутки в области на COVID-19 обследовано 468 человек
.Фото: архив "КП"
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В Калининградской области по состоянию на 28 апреля под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся 2 083 человека. Это на 103 жителя больше, чем днем ранее, сообщает региональный оперативный штаб. 163 человека находятся в условиях обсерватора
За сутки в области на COVID-19 обследовано 468 человек, всего обследованных - 16 451 человек.
Как ранее писала «Комсомолка», в регионе по состоянию на 28 апреля выявлено 39 новых случаев коронавируса. Всего в области зарегистрировано 303 случая заражения.
ИСТОЧНИК KP.RU