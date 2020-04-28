2020-04-28T10:59:33+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде за сутки 100 человек попали под меднаблюдение из-за коронавируса

За сутки в области на COVID-19 обследовано 468 человек
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Калининградской области по состоянию на 28 апреля под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся 2 083 человека. Это на 103 жителя больше, чем днем ранее, сообщает региональный оперативный штаб. 163 человека находятся в условиях обсерватора

За сутки в области на COVID-19 обследовано 468 человек, всего обследованных - 16 451 человек.

Как ранее писала «Комсомолка», в регионе по состоянию на 28 апреля выявлено 39 новых случаев коронавируса. Всего в области зарегистрировано 303 случая заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде управляющий штрафстоянкой сдавал эвакуированные машины на разборку
В Калининграде из-за коронавируса перенесли дату включения фонтанов
В Калининградской области летом на двух пляжах поднимут Голубой флаг
На ул. Колхозной в Калининграде ограбили 90-летнюю женщину
В Калининграде в областной больнице выявлен очаг коронавируса
В Калининграде задержали водителя, скрывшегося после наезда на пешехода
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света и воды
В Правдинском районе в кювет опрокинулся автомобиль, водитель погиб
В оперштабе сообщили подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
В Калининграде за сутки 100 человек попали под меднаблюдение из-за коронавируса
В Калининградской области выявлено 39 новых случаев коронавируса
В Калининграде 19-летняя студентка прикурила сигарету от Вечного огня
Проблемный 77-квартирный дом в Зеленоградске уже летом достроит новый подрядчик
Двое калининградцев ночью напали на одинокого велосипедиста
Калининградские вузы продолжат дистанционное обучение
Калининградцы отказываются платить за проезд, если вместо кондуктора в троллейбусе стоит валидатор
Стало известно, когда закончится ремонт улицы Киевской в Калининграде
Калининградец поговорил с телефонным мошенником на 100 тысяч рублей
В Калининграде бывший работник организовал ограбление производственного цеха
В Калининграде более тысячи предпринимателей обратились за субсидиями
В оперштабе не исключили перенос послаблений самоизоляции в Калининграде
На жителя Полесска завели дело за кражу трех коров
Эксперты подсчитали средний размер банковских вкладов жителей Калининграда
Стало известно, когда в Калининграде отключат отопление
В Калининград пытались ввезти контрабандой 20 тысяч литров спирта
В оперштабе сообщили подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
В Калининградском заливе задержали браконьера с лесковыми сетями