В оперштабе сообщили подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
За сутки в Калининградской области выявлено 39 случаев коронавирусной инфекции. Общее число случаев возросло до 303, сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе.
«В семи случаях коронавирус выявлен у пациентов с пневмонией, 11 случаев – это ОРВИ. 21 случай бессимптомного проявления коронавирусной инфекции, выявленных активно при обследовании лиц из группового очага инфекции и контактных по семье», - сообщили в оперштабе.
Заболевшие и инфицированные госпитализированы в стационар. Определён круг общавшихся с ними лиц для организации медицинского наблюдения наблюдения.
Сейчас в регионе выписано из стационара нарастающим итогом 66 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU