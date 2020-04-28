В оперштабе сообщили подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде

28 Апр 2020 2020-04-28T11:19:26+03:00

Заболевшие и инфицированные госпитализированы в стационар

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За сутки в Калининградской области выявлено 39 случаев коронавирусной инфекции. Общее число случаев возросло до 303, сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе.

«В семи случаях коронавирус выявлен у пациентов с пневмонией, 11 случаев – это ОРВИ. 21 случай бессимптомного проявления коронавирусной инфекции, выявленных активно при обследовании лиц из группового очага инфекции и контактных по семье», - сообщили в оперштабе.

Заболевшие и инфицированные госпитализированы в стационар. Определён круг общавшихся с ними лиц для организации медицинского наблюдения наблюдения.

Сейчас в регионе выписано из стационара нарастающим итогом 66 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU