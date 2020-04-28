В Правдинском районе в кювет опрокинулся автомобиль, водитель погиб
62-летний водитель превысил скорость и не справился с управлением
Изменить размер текста:
В Правдинском районе произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Вечером 62-летний водитель, двигавшийся в сторону Калининграда, превысил скорость, не справился с управлением и съехал в кювет. После этого автомобиль перевернулся.
Водитель от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU