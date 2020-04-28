В Правдинском районе в кювет опрокинулся автомобиль, водитель погиб

28 Апр 2020 2020-04-28T11:27:10+03:00

62-летний водитель превысил скорость и не справился с управлением

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В Правдинском районе произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Вечером 62-летний водитель, двигавшийся в сторону Калининграда, превысил скорость, не справился с управлением и съехал в кювет. После этого автомобиль перевернулся.

Водитель от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU