В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света и воды
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Во вторник, 28 апреля, в Калининграде в течение дня не будет света на двух улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 18 часов от электричества отключены дома по ул. Полтавская 1-7, 2, 10, ул. Аллея Смелых 79-81.
От холодной воды с до 15 часов отключены дома по ул. Лейт. Катина 50, 51а, 53-65, 69-107, 78-82, 86-90, ул. Столярная 24, ул. Палубная 2, ул. Ломоносова 93.
ИСТОЧНИК KP.RU