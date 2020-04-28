В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света и воды

28 Апр 2020 2020-04-28T11:29:29+03:00

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Во вторник, 28 апреля, в Калининграде в течение дня не будет света на двух улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов от электричества отключены дома по ул. Полтавская 1-7, 2, 10, ул. Аллея Смелых 79-81.

От холодной воды с до 15 часов отключены дома по ул. Лейт. Катина 50, 51а, 53-65, 69-107, 78-82, 86-90, ул. Столярная 24, ул. Палубная 2, ул. Ломоносова 93.

ИСТОЧНИК KP.RU