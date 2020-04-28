В Калининграде задержали водителя, скрывшегося после наезда на пешехода
В понедельник, 27 апреля, в Калининграде произошли два наезда на пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Днем на улице Киевской водитель «Фольксвагена» сбил 55-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В результате наезда она получила травмы, водитель с места происшествия скрылся.
Его задержали по горячим следам. Теперь 38-летнему мужчине грозит арест до 15-ти суток, а также лишение прав на полтора года.
Еще один наезд произошел В Полесске. На улице Заводской 19-летняя водитель «Фольксвагена» сбила 30-летнего пешехода-нарушителя. В результате наезда мужчина получил травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU