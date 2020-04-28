2020-04-28T11:46:41+03:00
Происшествия

В Калининграде задержали водителя, скрывшегося после наезда на пешехода

Водителю грозит арест на 15 суток и лишение прав
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В понедельник, 27 апреля, в Калининграде произошли два наезда на пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Днем на улице Киевской водитель «Фольксвагена» сбил 55-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В результате наезда она получила травмы, водитель с места происшествия скрылся.

Его задержали по горячим следам. Теперь 38-летнему мужчине грозит арест до 15-ти суток, а также лишение прав на полтора года.

Еще один наезд произошел В Полесске. На улице Заводской 19-летняя водитель «Фольксвагена» сбила 30-летнего пешехода-нарушителя. В результате наезда мужчина получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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