В Калининграде в областной больнице выявлен очаг коронавируса

28 Апр 2020 2020-04-28T12:47:13+03:00

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В Калининграде в областной клинической больнице за сутки выявлен очаг заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

«Почти все проявления были бессимптомные, сейчас выявлен 21 случай заражения. У всех из них прорабатывается круг контактов», - сообщили в оперштабе, добавив, что всего в больнице коронавирус выявлен более чем у 50 человек.

«Напомним, что и губернатор и министр здравоохранения и Роспотребнадзор уже неоднократно говорили о том что подобные локальные вспышки будут периодически возникать в медицинских учреждениях. На такие случаи есть отработанные протоколы поведения сотрудников и обработки помещений». – добавили в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU