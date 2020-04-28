В Калининграде в областной больнице выявлен очаг коронавируса
В Калининграде в областной клинической больнице за сутки выявлен очаг заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
«Почти все проявления были бессимптомные, сейчас выявлен 21 случай заражения. У всех из них прорабатывается круг контактов», - сообщили в оперштабе, добавив, что всего в больнице коронавирус выявлен более чем у 50 человек.
«Напомним, что и губернатор и министр здравоохранения и Роспотребнадзор уже неоднократно говорили о том что подобные локальные вспышки будут периодически возникать в медицинских учреждениях. На такие случаи есть отработанные протоколы поведения сотрудников и обработки помещений». – добавили в оперштабе.
ИСТОЧНИК KP.RU