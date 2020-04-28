На ул. Колхозной в Калининграде ограбили 90-летнюю женщину
В Калининграде полицейские раскрыли грабеж 90-летней женщины на улице Колхозной. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Пенсионерка сообщила, что молодой незнакомец вырвал у нее сумку и скрылся. Внутри находилось 800 рублей.
Полицейские подробно опросили потерпевшую и установили приметы злоумышленника. Ориентировки были направлены всем наружным нарядам, к розыску нападавшего привлекли служебную собаку.
Вскоре оперативники установили, что грабитель скрывается в квартире на улице Невского. Его задержали и доставили в отдел. Им оказался ранее неоднократно судимый за грабежи и кражи 24-летний местный житель.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Грабёж». Злоумышленник помещен в изолятор временного содержания.
ИСТОЧНИК KP.RU