На ул. Колхозной в Калининграде ограбили 90-летнюю женщину

28 Апр 2020 2020-04-28T12:40:07+03:00

Грабитель задержан и помещен в изолятор

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В Калининграде полицейские раскрыли грабеж 90-летней женщины на улице Колхозной. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Пенсионерка сообщила, что молодой незнакомец вырвал у нее сумку и скрылся. Внутри находилось 800 рублей.

Полицейские подробно опросили потерпевшую и установили приметы злоумышленника. Ориентировки были направлены всем наружным нарядам, к розыску нападавшего привлекли служебную собаку.

Вскоре оперативники установили, что грабитель скрывается в квартире на улице Невского. Его задержали и доставили в отдел. Им оказался ранее неоднократно судимый за грабежи и кражи 24-летний местный житель.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Грабёж». Злоумышленник помещен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU