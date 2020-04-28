2020-04-28T12:41:03+03:00
Туризм

В Калининградской области летом на двух пляжах поднимут Голубой флаг

Отдохнуть с комфортом можно будет в Янтарном
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Два пляжа в Янтарном положительно прошли переаттестацию и получат в этом сезоне Голубой флаг. Об этом на своей страничке в Инстаграме написал глава Янтарного Алексей Заливатский.

«Сегодня, несмотря на карантины, мы получили подтверждение присвоения награды «Голубой флаг» на 2020-й год! В этом сезоне в Калининградской области будет два пляжа с Голубым флагом и оба в Янтарном. Жизнь продолжается», - написал он и отметил, что «все эпидемии необходимо героически преодолеть к 1 июня».

«Иначе будем загорать в костюмах химзащиты», - написала глава Янтарного.

«Голубой флаг это международная награда, ежегодно вручаемая с 1987 года пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания. Родиной Голубого флага считается Франция, где первое награждение произошло в 1985 году.

Многие туристы по всему миру руководствуются наличием «Голубого флага», когда выбирают место для отдыха.

В Янтарном Голубой флаг поднимут этим летом пятый год подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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