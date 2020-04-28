В Калининграде управляющий штрафстоянкой сдавал эвакуированные машины на разборку

28 Апр 2020 2020-04-28T13:39:22+03:00

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В Калининграде управляющий штрафстоянкой для эвакуированных автомобилей на улице Стрелецкой подозревается в самоуправстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В ходе проверки выяснилось, что 50-летний мужчина самовольно распорядился попавшим в ДТП автомобилем «Вольво», который 42-летняя хозяйка длительное время не забирала со стоянки. Сумма нанесённого ущерба составила 100 тысяч рублей.

После произошедшего злоумышленника задержали и доставили в отделение полиции, где он признался в инкриминируемом преступлении. Он объяснил, что продал автомобиль на разборку, а вырученными средствами распорядился по собственному усмотрению. Сотрудникам полиции удалось изъять часть запчастей.

В ходе расследования полицейским стало известно ещё как минимум об одном подобном случае. Полицейские продолжают проверять мужчину на причастность к другим противоправным деяниям.

ИСТОЧНИК KP.RU