В Калининграде управляющий штрафстоянкой сдавал эвакуированные машины на разборку
В Калининграде управляющий штрафстоянкой для эвакуированных автомобилей на улице Стрелецкой подозревается в самоуправстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В ходе проверки выяснилось, что 50-летний мужчина самовольно распорядился попавшим в ДТП автомобилем «Вольво», который 42-летняя хозяйка длительное время не забирала со стоянки. Сумма нанесённого ущерба составила 100 тысяч рублей.
После произошедшего злоумышленника задержали и доставили в отделение полиции, где он признался в инкриминируемом преступлении. Он объяснил, что продал автомобиль на разборку, а вырученными средствами распорядился по собственному усмотрению. Сотрудникам полиции удалось изъять часть запчастей.
В ходе расследования полицейским стало известно ещё как минимум об одном подобном случае. Полицейские продолжают проверять мужчину на причастность к другим противоправным деяниям.
ИСТОЧНИК KP.RU