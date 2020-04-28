2020-04-28T14:05:52+03:00
Общество

В мае в Калининградскую область поступят 15 машин скорой помощи

Всего в области на линию выезжают 140 машин
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В следующем месяце в Калининградскую область поступят 8 новых автомобилей скорой медицинской помощи класса «В». Так автопарк станции скорой помощи пополнят 7 новых реанимобилей. Об этом рассказал главный врач Городской станции СМП Игорь Старостин.

По его словам, в работу службы скорой медицинской помощи в условиях противостояния коронавирусу также были внесены коррективы

«Сформировано четыре основных специализированных бригады инфекционного профиля и две резервных. Основная их функция – транспортировка пациентов с подозрением на COVID-19 в стационары. В машинах скорой медицинской помощи увеличено число баллонов для кислородной поддержки пациентов. Служба готова к любым эпидситуациям, так как бригадам и вне пандемии по коронавирусу приходится иногда сталкиваться с инфекциями, в том числе с особо опасными, к примеру, туберкулезом или ВИЧ-СПИДом», - сказал Игорь Старостин.

Сейчас на линию выезжают 140 машин, в резерве – еще около 40 автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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