В мае в Калининградскую область поступят 15 машин скорой помощи
В следующем месяце в Калининградскую область поступят 8 новых автомобилей скорой медицинской помощи класса «В». Так автопарк станции скорой помощи пополнят 7 новых реанимобилей. Об этом рассказал главный врач Городской станции СМП Игорь Старостин.
По его словам, в работу службы скорой медицинской помощи в условиях противостояния коронавирусу также были внесены коррективы
«Сформировано четыре основных специализированных бригады инфекционного профиля и две резервных. Основная их функция – транспортировка пациентов с подозрением на COVID-19 в стационары. В машинах скорой медицинской помощи увеличено число баллонов для кислородной поддержки пациентов. Служба готова к любым эпидситуациям, так как бригадам и вне пандемии по коронавирусу приходится иногда сталкиваться с инфекциями, в том числе с особо опасными, к примеру, туберкулезом или ВИЧ-СПИДом», - сказал Игорь Старостин.
Сейчас на линию выезжают 140 машин, в резерве – еще около 40 автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU