Акция «Георгиевская ленточка» пройдет в регионе в новом формате

28 Апр 2020 2020-04-28T17:12:19+03:00

Добровольцы пока раздадут ленты лишь тем, к кому приезжают на дом, чтобы привезти лекарства и продукты

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В Калининградской области в условиях пандемии коронавируса традиционная акция «Георгиевская ленточка» пройдет в новом формате. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Участникам акции предлагают найти георгиевскую ленточку дома, сделать с ней фотографию и выложить в социальные сети историю о том, почему акция важна для них. Посты предлагается отметить хэштегами #георгиевскаяленточка #molod39 #75летПобеды #лучшедома #ВолонтерыПобеды и передать эстафету пяти друзьям. Активисты позаботились и о тех, у кого ленточка не сохранилась: на официальной странице агентства по делам молодёжи в Instagram @molod39 можно найти виртуальную георгиевскую ленточку и наложить её на свою фотографию», - сообщили в пресс-службе правительства..

Добровольцы пока раздадут ленты лишь тем, к кому приезжают на дом, чтобы привезти лекарства и продукты.

В начале мая планируется традиционная раздача ленточек жителям Калининградской области. О местах, где можно получить памятный знак, будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU