В Калининграде одобрили выплату в 10 тыс рублей 425 безработным

28 Апр 2020 2020-04-28T18:13:41+03:00

Перечисление денег осуществляется в течение двух месяцев платежами по 5 тысяч рублей каждый

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В Калининградской области дополнительная региональная выплата в 10 тысяч рублей одобрена уже 425 безработным. Об этом сообщает пресс-служба министерства по социальной политике.

Напомним, такую выплату могут получить жители области, официально признанные безработными и имеющие продолжительность трудовой деятельности в 2020 году не менее 30 рабочих дней на день прекращения такой деятельности. Перечисление денег осуществляется в течение двух месяцев платежами по 5 тысяч рублей каждый.

За последний месяц за госуслугами в сфере занятости населения обратились 5 270 жителей области, безработными за этот же период признаны 1 806 человек, из них уволены с 1 марта – 447 человек.

В целом ситуация на рынке труда характеризуется как стабильная, отметили в министерстве. Сейчас в службе занятости региона в качестве безработных зарегистрировано 6 305 человек, при этом количество вакансий остается достаточно высоким – 17 386 единиц.

ИСТОЧНИК KP.RU