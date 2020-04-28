В Калининграде одобрили выплату в 10 тыс рублей 425 безработным
В Калининградской области дополнительная региональная выплата в 10 тысяч рублей одобрена уже 425 безработным. Об этом сообщает пресс-служба министерства по социальной политике.
Напомним, такую выплату могут получить жители области, официально признанные безработными и имеющие продолжительность трудовой деятельности в 2020 году не менее 30 рабочих дней на день прекращения такой деятельности. Перечисление денег осуществляется в течение двух месяцев платежами по 5 тысяч рублей каждый.
За последний месяц за госуслугами в сфере занятости населения обратились 5 270 жителей области, безработными за этот же период признаны 1 806 человек, из них уволены с 1 марта – 447 человек.
В целом ситуация на рынке труда характеризуется как стабильная, отметили в министерстве. Сейчас в службе занятости региона в качестве безработных зарегистрировано 6 305 человек, при этом количество вакансий остается достаточно высоким – 17 386 единиц.
ИСТОЧНИК KP.RU