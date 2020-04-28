2020-04-28T18:47:52+03:00
Общество

Программу ремонта дорог в Калининграде урезали более чем на 200 млн рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В этом году программа капитального ремонта и содержания дорог общего пользования в Калининграде сокращена на 222 млн рублей. Об этом во вторник, 28 апреля, в ходе оперативного совещания в мэрии сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин.

В рамках программы планировалось на капремонт дорог 874,9 млн рублей, сейчас предусмотрено финансирование в размере 652,1 млн рублей.

Сейчас в городе уже выполнен ремонт проезда от ул. Пролетарской вдоль домов №75-75 «а», №77-77 «в» по Ленинскому проспекту до музея «Бункер», идёт сдача работ на капитально отремонтированной ул. Комсомольской, а также тротуаров на ул. Менделеева и ул. У. Громовой (с пешеходным переходом в районе АЗС и заездного кармана общественного транспорта). В работе сейчас остаются 13 контрактов разной степени выполнения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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