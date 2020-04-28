2020-04-28T18:37:59+03:00
Общество

В Калининграде предприниматель попался на торговле контрафактными одеждой и обувью

Ему грозит до двух лет лишения свободы
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде один из предпринимателей Центрального рынка попался на торговле контрабандными товарами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«27-летний предприниматель выставил на продажу в своем павильоне одежду и обувь, маркированную товарными знаками известных спортивных производителей. При этом соглашения с правообладателями на использование товарных знаков у мужчины не оказалось. Полицейскими в ходе обыска были изъяты 117 наименований спортивной одежды и обуви», - сообщили в пресс-службе полиции.

По предварительным подсчетам, материальный ущерб компаниям-правообладателям превысил 344 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Предпринимателю грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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