2020-04-28T18:56:56+03:00
Звезды

Копию скульптуры Германа Брахерта из Светлогорска перевезли в Калининград

«Несущая воду» войдет в собрание Музея изобразительных искусств
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Калининградский областной музей изобразительных искусств
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Копию скульптуры Германа Брахерта «Несущая воду», которая последние годы украшала парк в Светлогорске, передали Калининградскому музею изобразительных искусств. На фигуре, выполненной из искусственного камня, стали появляться трещины. Было решено, что в музее скульптуре будет лучше.

Как сообщили в пресс-службе музея изобразительных искусств, копия знаменитой работы Брахерта будет представлена в рамках постоянной экспозиции «Калининград-Кёнигсберг: мост над временем».

«После реконструкции Лиственничного парка на месте, где находилась скульптура, появится новая мраморная копия. Таким образом, в Калининградской области будет три «Несущих воду»: оригинал в Доме-музее Германа Брахерта, и две копии – мраморная в светлогорском парке и из искусственного камня в Калининградском музее изобразительных искусств», - сказал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

В ближайшее время администрация Светлогорска объявит конкурс на изготовление новой копии скульптуры из белого мрамора.

Обновятся и сфинксы, которые начали разрушаться под воздействием окружающей среды – их нужно переносить в помещение. Вместо каменных сфинксов в Светлогорске появятся мраморные.

Средства на благоустройство Лиственничного парка и изготовление мраморных копий находящихся там скульптур получены для реализации проекта «Развитие трансграничного туризма между Щитненским районом и Светлогорским городским округом» в рамках программы приграничного сотрудничества Россия-Польша 2014-2020».

ИСТОЧНИК KP.RU

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