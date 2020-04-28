Копию скульптуры Германа Брахерта из Светлогорска перевезли в Калининград
Копию скульптуры Германа Брахерта «Несущая воду», которая последние годы украшала парк в Светлогорске, передали Калининградскому музею изобразительных искусств. На фигуре, выполненной из искусственного камня, стали появляться трещины. Было решено, что в музее скульптуре будет лучше.
Как сообщили в пресс-службе музея изобразительных искусств, копия знаменитой работы Брахерта будет представлена в рамках постоянной экспозиции «Калининград-Кёнигсберг: мост над временем».
«После реконструкции Лиственничного парка на месте, где находилась скульптура, появится новая мраморная копия. Таким образом, в Калининградской области будет три «Несущих воду»: оригинал в Доме-музее Германа Брахерта, и две копии – мраморная в светлогорском парке и из искусственного камня в Калининградском музее изобразительных искусств», - сказал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.
В ближайшее время администрация Светлогорска объявит конкурс на изготовление новой копии скульптуры из белого мрамора.
Обновятся и сфинксы, которые начали разрушаться под воздействием окружающей среды – их нужно переносить в помещение. Вместо каменных сфинксов в Светлогорске появятся мраморные.
Средства на благоустройство Лиственничного парка и изготовление мраморных копий находящихся там скульптур получены для реализации проекта «Развитие трансграничного туризма между Щитненским районом и Светлогорским городским округом» в рамках программы приграничного сотрудничества Россия-Польша 2014-2020».
ИСТОЧНИК KP.RU