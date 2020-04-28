Мэрия Калининграда опубликовала график отключения горячей воды

28 Апр 2020 2020-04-28T19:12:05+03:00

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Первое плановое отключение горячей воды в домах калининградцев в этом году произойдет с 13 по 26 мая, когда будет отключена РТС «Цепрусс». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 20 мая по 2 июня будут ремонтироваться сети РТС «Южная»,

с 3 по 16 июня – котельная ООО ТПК «Балтптицепром»,

с 17 по 30 июня – РТС «Балтийская» и котельная посёлка Прибрежный,

с 24 июня по 7 июля - РТС «Северная»,

с 9 по 22 июля – РТС «Восточная»,

с 8 по 21 июля – ТЭЦ-2,

с 22 июля по 4 августа – РТС «Красная»,

с 29 июля по 11 августа – РТС «Чкаловск»,

с 12 по 25 августа – РТС «Горького,166».

Сети ТЭЦ-1 – на весь межотопительный период.

График профилактики малых котельных:

Гагарина,50-52 15.07.-28.07. Киевская,141а 26.08.-08.09. Баженова,21 09.09.-22.09 Емельянова,47 13.05.-26.05 Дзержинского,147 27.05.-09.06. Советский проспект,103а 26.08.-08.09. Земнухова,6 13.05.-26.05. Емельянова,300а 13.05.-26.05. Красносельская,14 17.06.-30.06. Ал.Невского,90 01.07.-14.07. Колхозная,8а 01.07.-14.07. Суворова,137б 27.05.-09.06. Дзержинского,162в 27.05.-09.06. Бассейная,35а 17.06.-30.06. Карташева,10 17.06.-30.06. Чкалова,29 26.08.-08.09. Рассветная 26.08.-08.09. Кропоткина,8-10 . по письму. Чернышевского,51 по письму. Емельянова,92(88) 13.05.-26.05. Солнечногорская,59 12.08.-25.08. П.Морозова,115д 22. 12.08.-25.08. Новикова,4-6 12.08.-25.08. Ал.Смелых,152а 29.07.-11.08. Летняя,50а 29.07.-11.08. П.Морозова,5б 29.07.-11.08. Можайская,30 29.07.-11.08. М.Гвардия,4 01.07.-14.07. М.Гвардия,19 01.07.-14.07. Ал.Невского,188 01.07.-14.07. Чувашская,4 15.07.-28.07. Гагарина,41-45 15.07.-28.07. Пр.Победы,199 15.07.-28.07. Емельянова,156 б 12.08.-25.08. М.Борисово,19а 27.05.-09.06. П.Прегольский,25а 17.06.-30.06. Гагарина,55 по письму.

ИСТОЧНИК KP.RU