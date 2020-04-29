Ночью на ул. Гайдара в Калининграде сгорела «Тойота»»

29 Апр 2020 2020-04-29T10:21:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь на среду, 29 апреля, в Калининграде на улице Гайдара сгорел автомобиль. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 02.24. В «Тойоте Камри» выгорел моторный отсек.

Пострадавших нет. На пожар привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части СПСЧ в составе 6 человек и 1 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU