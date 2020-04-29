Ночью на ул. Гайдара в Калининграде сгорела «Тойота»»
В автомобиле выгорел моторный отсек
.Фото: Пресс-служба управления МЧС по Калининградской области
Изменить размер текста:
В ночь на среду, 29 апреля, в Калининграде на улице Гайдара сгорел автомобиль. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 02.24. В «Тойоте Камри» выгорел моторный отсек.
Пострадавших нет. На пожар привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части СПСЧ в составе 6 человек и 1 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU