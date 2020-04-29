2020-04-29T10:21:37+03:00
Общество

Ночью на ул. Гайдара в Калининграде сгорела «Тойота»»

В автомобиле выгорел моторный отсек
Виктор Сергеев
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..Фото: Пресс-служба управления МЧС по Калининградской области
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В ночь на среду, 29 апреля, в Калининграде на улице Гайдара сгорел автомобиль. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 02.24. В «Тойоте Камри» выгорел моторный отсек.

Пострадавших нет. На пожар привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части СПСЧ в составе 6 человек и 1 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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